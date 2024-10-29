Президент ОАЭ отметил, что Эмираты и РФ стремятся к укреплению сотрудничества

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу во вторник заявил о намерении обеих стран развивать и укреплять взаимодействие в различных сферах, сообщает агентство WAM.

"Его Высочество (...) подчеркнул взаимную приверженность ОАЭ и России задаче укреплять стратегическое партнерство между двумя странами в различных областях", - информирует агентство.

В свою очередь Шойгу, по данным WAM, также выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между ОАЭ и Россией.

Кроме того, Аль Нахайян и Шойгу обсудили ряд региональных и международных вопросов, "представляющих взаимный интерес".

Накануне Шойгу прибыл в Абу-Даби для переговоров с руководством ОАЭ. "Секретарь Совбеза РФ обсудит проблемы международной безопасности, двустороннее сотрудничество в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах", - сообщали в аппарате СБ РФ.

В повестку переговоров также включены вопросы взаимодействия правоохранительных органов и спецслужб России и ОАЭ.

11 сентября Шойгу заявил, что Москва намерена укреплять контакты с ОАЭ по линии советов безопасности.

"Сотрудничество между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами носит исключительно доверительный характер. Важный вклад в него вносят контакты по линии советов безопасности. Подтверждаем настрой на их дальнейшее укрепление", - отметил он.