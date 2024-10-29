Берлин выразил протест и отозвал посла из Тегерана из-за казни гражданина ФРГ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Власти Германии выразили протест Тегерану в связи с казнью Джамшида Шармахда, у которого были гражданства и Ирана, и ФРГ, сообщает Associated Press. Посол ФРГ отозван в Берлин.

"Поверенный в делах Ирана в Берлине был вызван в германский МИД, где ему выразили решительный протест в связи с действиями Тегерана", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник внешнеполитическим ведомством ФРГ.

Посол Германии в Иране Маркус Потцель также высказал резкую позицию Берлина в МИД Исламской республики. После этого стало известно, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок отозвала Потцеля на родину для консультаций.

Согласно данным министерства юстиции Ирана, Шармахд был казнен накануне. Он был признан виновным в террористической деятельности, сотрудничестве с ЦРУ, ФБР и Моссадом, а также в причастности к иранской монархической организации. Он проживал в США, но, когда находился в ОАЭ в 2020 году, был переправлен в Иран в результате операции иранских спецслужб. Смертный приговор был вынесен ему в 2023 году, после чего Германия отозвала из Ирана двоих дипломатов. Приговор был подтвержден в апреле 2024 года.