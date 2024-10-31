Берлин распорядился закрыть все иранские консульства в ФРГ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Власти Германии поручили закрыть все три консульства Ирана в ФРГ, сообщает в четверг Associated Press.

Соответствующее решение Берлин принял в ответ на казнь в Иране имеющего гражданства Германии и Ирана Джамшида Шармахда.

Согласно решению немецкой стороны, речь идет о закрытии консульств во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге и Мюнхене.

Агентство отмечает, что таким образом у дипмиссии Ирана в Германии останется только посольство в Берлине.

Во вторник стало известно, что поверенный в делах Ирана в Берлине был вызван в германский МИД, где ему выразили решительный протест из-за казни Шармахда. Посол Германии в Иране Маркус Потцель также высказал резкую позицию Берлина в МИД Исламской республики. После этого стало известно, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок отозвала Потцеля на родину для консультаций.

Ранее на этой неделе министерство юстиции Ирана сообщило о казни Шармахда. Он был признан виновным в террористической деятельности, сотрудничестве с ЦРУ, ФБР и Моссадом, а также в причастности к иранской монархической организации. Он проживал в США, но, когда находился в ОАЭ в 2020 году, был переправлен в Иран в ходе операции иранских спецслужб. Смертный приговор был вынесен ему в 2023 году, после чего Германия отозвала из Ирана двоих дипломатов. Приговор был подтвержден в апреле 2024 года.