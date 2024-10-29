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Novartis в III квартале удвоила чистую прибыль и улучшила годовой прогноз

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG в третьем квартале увеличила чистую прибыль более чем вдвое, а также улучшила прогнозы на текущий год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $3,185 млрд по сравнению с $1,513 млрд за аналогичный период прошлого года.

Базовая операционная прибыль повысилась на 16,8% до $5,145 млрд.

Выручка выросла на 8,8% и достигла $12,823 млрд. Без учета изменения валютных курсов подъем составил 10%.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем оценивали базовую прибыль на уровне $4,87 млрд при выручке в $12,62 млрд.

Novartis в третий раз повысила прогноз на 2024 год и теперь ожидает, что выручка увеличится на 10-13% (против ранее предполагавшихся 7-13%), базовая операционная прибыль – на 17-19% (прежний прогноз – 14-19%).

Несмотря на хорошую отчетность, котировки акций Novartis снижаются на 3,5% в ходе торгов во вторник. С начала года капитализация компании выросла на 13,5%, в то время как фондовый индекс Stoxx Europe 600 прибавил 8,9%.

Novartis занимается производством инновационных препаратов, дженериков и безрецептурных лекарственных средств, препаратов для зрения, вакцин и диагностических тест-систем. Штат компании насчитывает около 78 тыс. человек. Продукция доступна на рынках более 140 стран.

Novartis Швейцария
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