Фармацевтическая Novartis увеличила чистую прибыль в IV квартале в 5,8 раза

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG зафиксировала резкий скачок чистой прибыли в четвертом квартале прошлого года благодаря размещению на бирже подразделения Sandoz, производящего препараты-дженерики и биосимиляры, однако её выручка оказалась хуже прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $8,48 млрд по сравнению с $1,47 млрд за аналогичный квартал годом ранее. Показатель включает в себя единовременный нематериальный доход в размере $5,9 млрд от распределения акций Sandoz, которая теперь торгуется на Швейцарской фондовой бирже под тикером SDZ, среди акционеров Novartis.

Базовая операционная прибыль повысилась на 4,8%, до $3,82 млрд.

Выручка составила $11,42 млрд, увеличившись на 8%. Аналитики, опрошенные Visible Alpha, ожидали выручку на уровне $11,51 млрд.

По итогам всего 2023 года фармкомпания зафиксировала выручку в $45,44 млрд, что на 10% выше уровня предыдущего года (без учета валютных колебаний). Годовая операционная прибыль подскочила на 18%, до $16,37 млрд.

В 2024 году Novartis ожидает роста выручки на 4-6% (mid single digit percentage growth), операционной прибыли - на 7-9%.

Novartis повысила дивиденды за 2023 год до 3,3 швейцарского франка ($3,49) на акцию с 3,2 франка на акцию в 2022 году.

Бумаги компании теряют в цене 2,6% на торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 18,6%.