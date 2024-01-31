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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Фармацевтическая Novartis увеличила чистую прибыль в IV квартале в 5,8 раза

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG зафиксировала резкий скачок чистой прибыли в четвертом квартале прошлого года благодаря размещению на бирже подразделения Sandoz, производящего препараты-дженерики и биосимиляры, однако её выручка оказалась хуже прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $8,48 млрд по сравнению с $1,47 млрд за аналогичный квартал годом ранее. Показатель включает в себя единовременный нематериальный доход в размере $5,9 млрд от распределения акций Sandoz, которая теперь торгуется на Швейцарской фондовой бирже под тикером SDZ, среди акционеров Novartis.

ЭкономикаNovartis завершила выделение производителя дженериков SandozЧитать подробнее

Базовая операционная прибыль повысилась на 4,8%, до $3,82 млрд.

Выручка составила $11,42 млрд, увеличившись на 8%. Аналитики, опрошенные Visible Alpha, ожидали выручку на уровне $11,51 млрд.

По итогам всего 2023 года фармкомпания зафиксировала выручку в $45,44 млрд, что на 10% выше уровня предыдущего года (без учета валютных колебаний). Годовая операционная прибыль подскочила на 18%, до $16,37 млрд.

В 2024 году Novartis ожидает роста выручки на 4-6% (mid single digit percentage growth), операционной прибыли - на 7-9%.

Novartis повысила дивиденды за 2023 год до 3,3 швейцарского франка ($3,49) на акцию с 3,2 франка на акцию в 2022 году.

Бумаги компании теряют в цене 2,6% на торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 18,6%.

Novartis Sandoz
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