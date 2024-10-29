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"Газпром" отметил риски обеспеченности заводов СПГ США ресурсами газа для экспортных обязательств

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" указывает на риски обеспеченности американских заводов по сжижению газа достаточными ресурсами газа для исполнения экспортных обязательств.

Во вторник совет директоров ПАО "Газпром" принял к сведению информацию о перспективах развития отрасли сланцевого газа и сжиженного природного газа (СПГ) в различных регионах мира, возможностях и угрозах для компании. Регулярный доклад по этому вопросу компания делает совету более десяти лет.

"Отмечено, что по итогам 2023 года доля газа из сланцев в общемировой добыче сохранилась на уровне 2022 года и составила около 20%, а динамика развития данной отрасли в целом снизилась. В США в первой половине 2024 года добыча сланцевого газа сократилась впервые за последние 10 лет", - отмечают российские отраслевые аналитики.

"С учетом этого эксперты обращают внимание на риски обеспечения американских производителей СПГ достаточной ресурсной базой для исполнения ими обязательств по экспортным контрактам", - заявляет "Газпром".

"В связи с высокой обеспеченностью России доказанными запасами газа традиционных месторождений, обладающих экономическими и экологическими преимуществами, "Газпром" не планирует развитие сланцевой газодобычи", - подчеркивает компания.

В настоящее время Россия входит в пятерку крупнейших мировых поставщиков сжиженного природного газа наряду с США, Катаром, Австралией и Малайзией. По прогнозам экспертов, в долгосрочной перспективе основной вклад в наращивание производства СПГ внесут США, Катар и Россия: совокупно эти три страны обеспечат около 75% прироста предложения сжиженного газа к 2035 году. При этом в США в текущем году прогноз экспорта СПГ на 2035 год был скорректирован в сторону понижения на 40 млрд куб. м по сравнению с предыдущим прогнозом.

Основными импортерами СПГ в 2023 году стали страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а также Европы. По данным отраслевых аналитиков в долгосрочной перспективе прирост спроса на СПГ будет сосредоточен в АТР. Ожидается, что в таких странах региона, как Индия, Таиланд, Бангладеш, Малайзия, Пакистан, Индонезия, спрос вырастет практически в три раза.

На заседании отмечено, что поставки трубопроводного газа "Газпрома", в том числе в восточном направлении, вместе с СПГ-проектами компании способствуют обеспечению устойчивости мирового газового рынка.

Газпром США СПГ
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