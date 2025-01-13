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Рост спроса на газ в Европе может создать проблемы для более бедных стран

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Рост спроса на природный газ в Европе в 2025 году приведет к борьбе за его поставки в мире и рискует вытеснить с рынка покупателей из более бедных развивающихся стран, в том числе, в Азии и Южной Америке, предупреждает Bloomberg.

Впервые с момента энергетического кризиса, спровоцированного конфликтом на Украине, Европа может не выполнить цель по заполнению хранилищ газом к следующей зиме. Это создаст условия для борьбы за поставки газа до момента ввода в эксплуатацию новых мощностей по производству СПГ, которые начнут облегчать ситуацию с 2026 года.

Резервы газа в Европе на эту зиму достаточны, и цены на газ снижаются в начале года, однако из-за холодов, накрывших регион в эти выходные, запасы тратятся. Тем временем варианты закупки газа Европой сократились после прекращения поставок российского газа через Украину с 1 января.

Чтобы покрыть ожидаемый спрос, Европе необходимо импортировать дополнительно порядка 10 млн тонн СПГ в год - это примерно на 10% больше, чем в 2024 году, отмечает аналитик MST Marquee в Сиднее Сол Кавоник.

Новые проекты по экспорту СПГ в Северной Америке могут частично покрыть этот спрос, однако все будет зависеть от того, как быстро они смогут нарастить производство.

Необходимость увеличения закупок СПГ Европой отвлечет часть поставок из Азии, где находятся его крупнейшие в мире потребители. Рост конкуренции за СПГ способен поднять цены до таких уровней, которые не могут себе позволить, например, Индия, Бангладеш и Египет, отмечают эксперты. Повышение цен также негативно скажется на восстановлении экономики Германии.

Европа СПГ Индия Украина MST Marquee Азия
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