Миротворцы ООН пострадали при ракетном ударе по штаб-квартире ЮНИФИЛ в Ливане

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Несколько миротворцев ООН получили легкие ранения при ракетном ударе во вторник по штабу Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ), сообщили в организации.

"Сегодня днем ракета ударила по штаб-квартире ЮНИФИЛ в городе Эн-Накура", - говорится в сообщении.

"Несколько миротворцев получили незначительные ранения", - указано в нем.

В ЮНИФИЛ добавили, что, предположительно, удар нанесло ливанское шиитское движение "Хезболла" или связанная с ней группировка.

В организации призвали все стороны "обеспечивать безопасность персонала и объектов ООН".

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру движения "Хезболла" на юге Ливана и в Бейруте. ЦАХАЛ также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.

11 октября представители сил миротворцев ООН сообщили, что в районе расположения штаба ЮНИФИЛ в городе Эн-Накура в Ливане произошли взрывы, двое служащих получили ранения. За день до этого в ЮНИФИЛ заявили, что ЦАХАЛ нанес удары по штабу ЮНИФИЛ и ряду других объектов в Ливане, из-за чего пострадали два миротворца.

Затем, 16 октября, танк ЦАХАЛ обстрелял наблюдательную вышку Временных сил ООН в Ливане недалеко от города Кфар-Кила в южной части Ливана.