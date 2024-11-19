В Ливане миротворцы попали под ракетный обстрел, предположительно, "Хезболлы"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Итальянские миротворцы, несущие службу в составе Временных силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ), подверглись ракетному обстрелу, совершенному, вероятно, движением "Хезболла", заявил глава МИД Италии Антонио Таяни. Об этом сообщает ANSA.

"Вероятно, это были легкие ракеты "Хезболлы", которые попали по базе в Шамаа в Ливане, - сказал министр. - Они не имели право на такое. Это войска, которые получили гарантии безопасности в том числе от "Хезболлы".

Ракет было восемь. По данным итальянского Минобороны, пострадавших в ходе инцидента нет. Ракеты попали по складу на базе и по открытой местности.

В ЮНИФИЛ сообщили, что ракетный удар нанес серьезный ущерб ремонтной мастерской.

Представитель Армии обороны Израиля сообщил ANSA, что израильские военные не имеют отношения к инциденту.

Аргентина - одна из 48 стран, участвующих в миссии ЮНИФИЛ - уведомила ее руководство об отзыве своих офицеров. В ЮНИФИЛ не стали называть причину такого шага и переадресовали соответствующие вопросы властям Аргентины.