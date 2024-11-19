Поиск

В Ливане миротворцы попали под ракетный обстрел, предположительно, "Хезболлы"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Итальянские миротворцы, несущие службу в составе Временных силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ), подверглись ракетному обстрелу, совершенному, вероятно, движением "Хезболла", заявил глава МИД Италии Антонио Таяни. Об этом сообщает ANSA.

"Вероятно, это были легкие ракеты "Хезболлы", которые попали по базе в Шамаа в Ливане, - сказал министр. - Они не имели право на такое. Это войска, которые получили гарантии безопасности в том числе от "Хезболлы".

Ракет было восемь. По данным итальянского Минобороны, пострадавших в ходе инцидента нет. Ракеты попали по складу на базе и по открытой местности.

В ЮНИФИЛ сообщили, что ракетный удар нанес серьезный ущерб ремонтной мастерской.

Представитель Армии обороны Израиля сообщил ANSA, что израильские военные не имеют отношения к инциденту.

Аргентина - одна из 48 стран, участвующих в миссии ЮНИФИЛ - уведомила ее руководство об отзыве своих офицеров. В ЮНИФИЛ не стали называть причину такого шага и переадресовали соответствующие вопросы властям Аргентины.

МИД Ливан Аргентина Хезболла Италия Антонио Таяни ЮНИФИЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Национальная разведка США начала проводить брифинги для Трампа

Национальная разведка США начала проводить брифинги для Трампа

В Испании намерены ежегодно легализовывать 300 тысяч мигрантов

В Испании намерены ежегодно легализовывать 300 тысяч мигрантов

В ООН сообщили о гибели более 200 детей в Ливане за последние два месяца

В ООН сообщили о гибели более 200 детей в Ливане за последние два месяца
Протесты в Абхазии - 2024

Парламент Абхазии принял отставку президента Бжании

Протесты в Абхазии - 2024

Парламент Абхазии проводит тайное голосование об отставке президента Бжании

Парламент Абхазии проводит тайное голосование об отставке президента Бжании

Госдеп заявил, что США ослабляют ограничения по оружию для Украины, чтобы расширить ее возможности по обороне

Мировой экспорт кофе в 2023/24 сезоне вырос почти на 12%

Мировой экспорт кофе в 2023/24 сезоне вырос почти на 12%
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });