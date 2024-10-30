Visa в IV финквартале увеличила чистую прибыль на 14%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Американская Visa Inc., оператор крупнейшей в США платежной системы, в четвертом квартале 2024 финансового года увеличила чистую прибыль на 14%, причем выручка и скорректированная прибыль превысили ожидания экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $5,3 млрд, или $2,65 в расчете на акцию класса "А", по сравнению с $4,7 млрд, или $2,27 на акцию, за сопоставимый период годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов повысилась до $2,71 с $2,33 на бумагу.

Выручка выросла на 12% и достигла $9,617 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $2,58 на акцию при выручке в $9,48 млрд.

Число транзакций по картам Visa в минувшем квартале выросло на 10% до 61,5 млрд, объем платежей повысился на 8%.

Объем трансграничных платежей без учета колебаний валютных курсов поднялся на 13%. Показатель без учета сделок, совершенных внутри Европы, увеличился также на 13%.

Совет директоров Visa одобрил повышение квартальных дивидендов до 49 центов на акцию с 52 центов. Выплаты пройдут 2 декабря, закрытие реестра акционеров назначено на 12 ноября.

За 2024 фингод компания выкупила около 62 млн своих акций на сумму $16,7 млрд.

Чистая прибыль Visa за прошлый фингод выросла на 14% до $19,7 млрд. Выручка повысилась на 10%, составив $35,9 млрд.

В 2025 фингоду компания ожидает роста выручки на 7-13% (high single-digit to low double-digit), в том числе в первом финквартале – на 7-9% (high single-digit).

Котировки акций Visa на дополнительных торгах во вторник повысились на 1,8% после публикации отчетности. Капитализация компании за последние три месяца увеличилась на 7,1% (до $561,5 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период прибавил 7,3%.