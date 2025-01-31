Visa увеличила выручку в I финквартале на 10%, сильнее прогноза

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Американская Visa Inc., оператор крупнейшей в США платежной системы, увеличила чистую прибыль в первом квартале 2025 финансового года на 5%, выручку - на 10%, а также улучшила прогноз выручки на текущий фингод.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $5,1 млрд по сравнению с $4,9 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию выросла до $2,58 с $2,39.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,75 на акцию, оказавшись лучше среднего прогноза опрошенных FactSet экспертов в $2,66 на акцию.

Квартальная выручка Visa увеличилась до $9,51 млрд по сравнению с $8,63 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $9,34 млрд.

В минувшем квартале Visa обработала 63,8 млрд транзакций по картам, что на 11% выше показателя за первый квартал предыдущего фингода.

Объем платежей без учета изменения курсов обмена валют вырос на 9%, объем трансграничных платежей увеличился на 16%.

В прошедшем квартале Visa выкупила 13 млн собственных акций на общую сумму $3,9 млрд. Совет директоров компании 28 января одобрил квартальные дивиденды в размере 59 центов на акцию против 52 центов годом ранее.

В текущем фингоду в целом компания ждет повышения выручки более чем на 10%, тогда как предыдущий прогноз допускал возможность роста показателя менее чем на 10%.

Бумаги Visa подорожали на 1,2% на дополнительных торгах в четверг. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла на 23,8%, до $658,67 млрд.