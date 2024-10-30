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Mondelez в III квартале снизила чистую прибыль на 13%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Американская Mondelez International, один из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий, в третьем квартале снизила чистую прибыль на 13%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше прогнозов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре 2024 года составила $853 млн, или 63 цента в расчете на акцию, по сравнению с $984 млн, или 72 цента на акцию, за тот же период прошлого года. Скорректированная прибыль подскочила на 28,6% до 99 центов на бумагу.

Выручка увеличилась на 1,9% до $9,204 млрд. Органический рост составил 5,4%.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 85 центов на акцию при выручке в $9,11 млрд.

Mondelez прогнозирует органический рост выручки в 2024 году около верхней границы объявленного ранее диапазона в 3-5%. Также ожидается повышение скорректированной прибыли на акцию на 7-9%.

Котировки акций Mondelez по итогам дополнительной сессии во вторник опустились на 0,5% после публикации отчетности. Капитализация компании с начала этого года снизилась на 4,5% (до $92,4 млрд), тогда как индекс Nasdaq Composite за этот период прибавил почти 25%.

Mondelez International работает более чем в 80 странах, штат насчитывает около 91 тыс. сотрудников. Компании принадлежат такие известные бренды, как Oreo, Core d'Or, 7 Days, Cadbury, Milka, Toblerone, Barny, Halls и Tuc, которые продаются более чем в 150 государствах.

Mondelez
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