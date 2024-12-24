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Cadbury лишилась статуса поставщика британского королевского двора впервые за 170 лет

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Британский производитель шоколада Cadbury лишился королевского патента на право именоваться поставщиком королевского двора, пишет BBC.

Компания получила патент, дающий право демонстрировать королевский герб на своей продукции, в 1854 году, при королеве Виктории. Этот документ неизменно продлевался на протяжении 170 лет. Сейчас бренд Cadbury, в этом году отпраздновавший 200-летие, принадлежит Mondelez International.

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Ранее в этом году активисты организации B4Ukraine призвали короля Чарльза I отозвать патенты у компаний, продолжающих работать в России. Помимо Mondelez, в списке организаций присутствовала и Unilever, также не получившая продления статуса поставщика королевского двора.

"Нам жаль, что мы оказались в числе сотен других компаний и брендов в Великобритании, не получивших нового патента, но мы гордимся тем, что раньше им обладали, и в полной мере уважаем такое решение", - говорится в сообщении представителя Mondelez.

Профессор Дэвид Бейли из Бирмингемской школы бизнеса отметил, что утрата патента может повысить расходы Cadbury, поскольку теперь ей придется убрать королевский герб со всех упаковок товаров.

Cadbury Великобритания B4Ukraine Mondelez Чарльз I
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