Cadbury лишилась статуса поставщика британского королевского двора впервые за 170 лет

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Британский производитель шоколада Cadbury лишился королевского патента на право именоваться поставщиком королевского двора, пишет BBC.

Компания получила патент, дающий право демонстрировать королевский герб на своей продукции, в 1854 году, при королеве Виктории. Этот документ неизменно продлевался на протяжении 170 лет. Сейчас бренд Cadbury, в этом году отпраздновавший 200-летие, принадлежит Mondelez International.

Ранее в этом году активисты организации B4Ukraine призвали короля Чарльза I отозвать патенты у компаний, продолжающих работать в России. Помимо Mondelez, в списке организаций присутствовала и Unilever, также не получившая продления статуса поставщика королевского двора.

"Нам жаль, что мы оказались в числе сотен других компаний и брендов в Великобритании, не получивших нового патента, но мы гордимся тем, что раньше им обладали, и в полной мере уважаем такое решение", - говорится в сообщении представителя Mondelez.

Профессор Дэвид Бейли из Бирмингемской школы бизнеса отметил, что утрата патента может повысить расходы Cadbury, поскольку теперь ей придется убрать королевский герб со всех упаковок товаров.