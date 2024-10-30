Поиск

Volkswagen в III квартале сократил прибыль в 2,8 раза

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Volkswagen в третьем квартале снизил прибыль после уплаты налогов в 2,8 раза до 1,576 млрд евро по сравнению с 4,347 млрд евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности.

Операционная прибыль сократилась почти на 42% и составила 2,855 млрд евро. Операционная рентабельность опустилась до 3,6% с 6,2% годом ранее.

Выручка уменьшилась на 0,5% до 78,478 млрд евро.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали, что операционная прибыль компании составит 2,86 млрд евро при выручке в 75,63 млрд евро.

Продажи автомобилей группы VW в минувшем квартале сократились на 8,3% (до 2,122 млн), производство – на 6,8% (до 2,025 млн). Реализация машин в январе-сентябре снизилась на 4,4% (до 6,463 млн), выпуск – на 3,4% (до 6,632 млн).

Компания планирует по итогам 2024 года получить выручку около 320 млрд евро (против 322,3 млрд евро в прошлом году). Операционная прибыль ожидается около 18 млрд евро, рентабельность – на уровне 5,6%. По прогнозу, поставки автомобилей клиентам в этом году снизятся примерно до 9 млн по сравнению с 9,24 млн в 2023 году.

Котировки акций VW растут на 1,5% в ходе торгов в среду. С начала текущего года рыночная стоимость автопроизводителя упала почти на 21% (до 45,6 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил около 16%.

Volkswagen
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лидеры оппозиции дали совет президенту Грузии не ходить в прокуратуру

Лидеры оппозиции дали совет президенту Грузии не ходить в прокуратуру

Что случилось этой ночью: среда, 30 октября

Dow Jones завершил торги в минусе

Dow Jones завершил торги в минусе
Обострение палестино-израильского конфликта

Ливан сообщил о самом большом количестве жертв в сутки за месяц

Ливан сообщил о самом большом количестве жертв в сутки за месяц

Россия выдала Алжиру осужденного за мошенничество на $360 тыс.

Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-19" выведен на орбиту

Байден заявил, что обеспокоен сообщениями о возможном присутствии военных КНДР в РФ

Байден заявил, что обеспокоен сообщениями о возможном присутствии военных КНДР в РФ

Трамп и Харрис за неделю до выборов пользуются практически одинаковой поддержкой

ЕС ввел высокие ввозные пошлины на китайские электромобили

ЕС ввел высокие ввозные пошлины на китайские электромобили

ЦИК Грузии просит Генпрокуратуру проверить слова президента о фальсификации выборов

ЦИК Грузии просит Генпрокуратуру проверить слова президента о фальсификации выборов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });