Volkswagen в III квартале сократил прибыль в 2,8 раза

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Volkswagen в третьем квартале снизил прибыль после уплаты налогов в 2,8 раза до 1,576 млрд евро по сравнению с 4,347 млрд евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности.

Операционная прибыль сократилась почти на 42% и составила 2,855 млрд евро. Операционная рентабельность опустилась до 3,6% с 6,2% годом ранее.

Выручка уменьшилась на 0,5% до 78,478 млрд евро.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали, что операционная прибыль компании составит 2,86 млрд евро при выручке в 75,63 млрд евро.

Продажи автомобилей группы VW в минувшем квартале сократились на 8,3% (до 2,122 млн), производство – на 6,8% (до 2,025 млн). Реализация машин в январе-сентябре снизилась на 4,4% (до 6,463 млн), выпуск – на 3,4% (до 6,632 млн).

Компания планирует по итогам 2024 года получить выручку около 320 млрд евро (против 322,3 млрд евро в прошлом году). Операционная прибыль ожидается около 18 млрд евро, рентабельность – на уровне 5,6%. По прогнозу, поставки автомобилей клиентам в этом году снизятся примерно до 9 млн по сравнению с 9,24 млн в 2023 году.

Котировки акций VW растут на 1,5% в ходе торгов в среду. С начала текущего года рыночная стоимость автопроизводителя упала почти на 21% (до 45,6 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил около 16%.