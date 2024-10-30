BASF завершила III квартал с чистой прибылью

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Германская BASF SE, крупнейшая в мире химическая компания, завершила третий квартал с чистой прибылью, при этом выручка превзошла прогнозы экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила 287 млн евро против чистого убытка в 249 млн евро за аналогичный период прошлого года. EBITDA без учета разовых факторов (показатель, который компания считает ключевым) выросла на 5% до 1,622 млрд евро.

Выручка составила 15,739 млрд евро по сравнению с 15,735 млрд евро годом ранее. Свободный денежный поток снизился до 0,6 млрд евро с 1,5 млрд евро.

Аналитики в среднем оценивали выручку в 15,48 млрд евро, сообщает MarketWatch.

BASF по-прежнему планирует по итогам 2024 года получить скорректированную EBITDA в диапазоне 8-8,6 млрд евро. Свободный денежный поток, как ожидается, составит 0,1-0,6 млрд евро.

Котировки акций BASF растут менее чем на 0,1% в ходе торгов в среду. С начала текущего года рыночная стоимость компании снизилась на 7,1% (до 40,4 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил почти 16%.

BASF владеет более чем 230 предприятиями, на которых работает свыше 112 тыс. человек. Компания поставляет свою продукцию заказчикам из 200 стран мира, она включает химикаты, пластмассы, горюче-смазочные материалы, ингредиенты для красок, лаков и клеев, продукты для сельского хозяйства (включая семена и гербициды), ингредиенты для пищевой и косметической промышленности.