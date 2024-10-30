Поиск

BASF завершила III квартал с чистой прибылью

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Германская BASF SE, крупнейшая в мире химическая компания, завершила третий квартал с чистой прибылью, при этом выручка превзошла прогнозы экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила 287 млн евро против чистого убытка в 249 млн евро за аналогичный период прошлого года. EBITDA без учета разовых факторов (показатель, который компания считает ключевым) выросла на 5% до 1,622 млрд евро.

Выручка составила 15,739 млрд евро по сравнению с 15,735 млрд евро годом ранее. Свободный денежный поток снизился до 0,6 млрд евро с 1,5 млрд евро.

Аналитики в среднем оценивали выручку в 15,48 млрд евро, сообщает MarketWatch.

BASF по-прежнему планирует по итогам 2024 года получить скорректированную EBITDA в диапазоне 8-8,6 млрд евро. Свободный денежный поток, как ожидается, составит 0,1-0,6 млрд евро.

Котировки акций BASF растут менее чем на 0,1% в ходе торгов в среду. С начала текущего года рыночная стоимость компании снизилась на 7,1% (до 40,4 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил почти 16%.

BASF владеет более чем 230 предприятиями, на которых работает свыше 112 тыс. человек. Компания поставляет свою продукцию заказчикам из 200 стран мира, она включает химикаты, пластмассы, горюче-смазочные материалы, ингредиенты для красок, лаков и клеев, продукты для сельского хозяйства (включая семена и гербициды), ингредиенты для пищевой и косметической промышленности.

BASF Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лидеры оппозиции дали совет президенту Грузии не ходить в прокуратуру

Лидеры оппозиции дали совет президенту Грузии не ходить в прокуратуру

Что случилось этой ночью: среда, 30 октября

Dow Jones завершил торги в минусе

Dow Jones завершил торги в минусе
Обострение палестино-израильского конфликта

Ливан сообщил о самом большом количестве жертв в сутки за месяц

Ливан сообщил о самом большом количестве жертв в сутки за месяц

Россия выдала Алжиру осужденного за мошенничество на $360 тыс.

Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-19" выведен на орбиту

Байден заявил, что обеспокоен сообщениями о возможном присутствии военных КНДР в РФ

Байден заявил, что обеспокоен сообщениями о возможном присутствии военных КНДР в РФ

Трамп и Харрис за неделю до выборов пользуются практически одинаковой поддержкой

ЕС ввел высокие ввозные пошлины на китайские электромобили

ЕС ввел высокие ввозные пошлины на китайские электромобили

ЦИК Грузии просит Генпрокуратуру проверить слова президента о фальсификации выборов

ЦИК Грузии просит Генпрокуратуру проверить слова президента о фальсификации выборов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });