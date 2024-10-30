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Поставки российского газа в Узбекистан превысили 5 млрд кубометров

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Поставки российского газа в Узбекистан, начавшиеся в октябре 2023 года, к настоящему моменту превысили 5 млрд кубометров, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что в 2023 году лидеры России, Казахстана и Узбекистана дали старт поставкам российского природного газа транзитом через Казахстан в рамках двухлетнего контракта между "Газпромом" и UzGasTrade.

"На сегодняшний день объемы поставок превышают 5 млрд кубометров газа. Кроме того, российские компании "Газпром", "ЛУКОЙЛ" успешно реализуют ряд проектов по освоению газовых месторождений на территории самого Узбекистана. В планах сторон дальнейшее постепенное наращивание сотрудничества в газовой сфере. Каких-либо проблем, которые замедляли бы развитие двустороннего энергетического сотрудничества, кооперации, честно говоря, в наших двусторонних отношениях нет", - сообщила она на брифинге.

Захарова отметила, что "все вопросы решаются конструктивно, тема энергетики включается в повестку дня переговоров как на высшем и высоком уровне, так и в межведомственном формате, на экспертном уровне".

"Перспективы взаимодействия в этой сфере обсуждались в ходе состоявшихся в текущем году встреч, имею в виду государственный визит президента РФ, который имел место 26-28 мая, официального визита председателя правительства РФ в Узбекистан, который проходил с 9 по 10 сентября. В рамках этих визитов шло обсуждение, в том числе, и этой темы", - сказала она.

"Энергетическое сотрудничество занимает важное место в наших двусторонних отношениях, а внешнеполитические ведомства наших двух стран находятся в плотном контакте и оказывают этому виду кооперации необходимое политико-дипломатическое содействие", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Узбекистан
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