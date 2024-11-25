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Казахстан назвал условия для транзита газа из России в Китай через свою территорию

Страна хочет за это получать до 10 млрд кубов газа для своего рынка по спеццене

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Казахстан заинтересован в поставках российского газа в Китай через свою территорию, в случае положительного решения готов предоставить территорию для прохождения трассы, сообщил журналистам казахстанский министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

"Казахстан, безусловно, заинтересован в реализации данного проекта (поставки российского газа в КНР через территорию Восточного Казахстана - ИФ). То есть если будут соответствующие решения приняты в России, мы готовы предоставить наши территории для прохождения трассы, обусловив вот это решение необходимостью поставки определенных объемов газа, (...) до 10 млрд кубов по согласованной цене на внутренний рынок (Казахстана - ИФ)", - сказал глава Минэнерго.

Он подчеркнул, что проект в первую очередь относится компетенции двух государств, которые и должны определить для себя базовые параметры для начала реализации проекта.

15 ноября вице-премьер Александр Новак сообщил, что российская сторона рассматривает новый потенциальный маршрут экспорта газа в Китай - до 35 млрд. куб. м в год через Казахстан. Он уточнил тогда, что проработка данного проекта находится на начальной стадии: "Пока только, как идея, которая обсуждается". По его словам, трассировка потенциального газопровода будет проложена через Восточный Казахстан.

Александр Новак Казахстан Китай Минэнерго Восточный Казахстан Алмасадам Саткалиев
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