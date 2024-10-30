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В Сеуле не исключают, что Пхеньян испытает ядерное оружие во время выборов в США

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён согласен с оценками разведки страны, согласно которым КНДР может в скором времени провести испытание ядерного оружия или запустить межконтинентальную баллистическую ракету.

"Среди шагов, которые, как ожидается, Северная Корея может предпринять в качестве провокации, могут быть либо запуск межконтинентальной баллистической ракеты, либо седьмые испытания ядерного оружия", - заявил Ким Ён Хён в среду во время пресс-конференции в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, какие действия Пхеньян может предпринять по случаю приближающихся выборов президента США.

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Однако вероятность того, что КНДР напрямую попытается вмешаться в американские выборы, невелика, добавил министр .

Ранее в среду южнокорейские СМИ сообщали, что, по данным военной разведки Южной Кореи, Север практически закончил подготовку к запуску межконтинентальной баллистической ракеты. Запуск может состояться до или после президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября.

Кроме того, южнокорейская разведка также пришла к выводу, что Пхеньян готов и к возможному новому ядерному испытанию на полигоне "Пунгери".

Южная Корея КНДР ракеты ядерное оружие США выборы президента
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