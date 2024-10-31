Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у западного побережья США

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в акватории Тихого океана у побережья штата Орегон в 373 км западнее города Корваллис, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 23:15 мск в среду землетрясения находился примерно в 290 км от побережья.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

По данным Геологической службы США, землетрясение имело магнитуду 6. Его очаг находился на глубине 10 км.