Поиск

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у западного побережья США

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в акватории Тихого океана у побережья штата Орегон в 373 км западнее города Корваллис, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 23:15 мск в среду землетрясения находился примерно в 290 км от побережья.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

По данным Геологической службы США, землетрясение имело магнитуду 6. Его очаг находился на глубине 10 км.

США Орегон Тихий океан землетрясение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти Ливана надеются на прекращение огня между Израилем и "Хезболлой" в ближайшее время

Южнокорейские военные заявили о запуске КНДР баллистической ракеты

Еврокомиссия назвала действия властей Грузии препятствием для вступления в ЕС

Еврокомиссия назвала действия властей Грузии препятствием для вступления в ЕС

На Тайване эвакуируют более 6 тысяч человек из-за тайфуна

На Тайване эвакуируют более 6 тысяч человек из-за тайфуна
Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп в случае победы на выборах желает завершения войны в Газе до своей инаугурации

Трамп в случае победы на выборах желает завершения войны в Газе до своей инаугурации

В доходы бюджета Абхазии на 2025 год заложено более 5 млрд рублей российской помощи

В доходы бюджета Абхазии на 2025 год заложено более 5 млрд рублей российской помощи
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль призвал к эвакуации жителей города Баальбек и его окрестностей

Израиль призвал к эвакуации жителей города Баальбек и его окрестностей
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });