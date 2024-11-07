У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в акватории Филиппинского моря в 193 км к югу от острова Огасавара (Бонинские острова, Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала службы, зафиксированное в 01:55 по Москве в четверг землетрясение оценивается как "очень сильное".

По данным геологической службы США магнитуда землетрясения составила 5,8. Также американские сейсмологи зафиксировали в этом районе повторный подземный толчок магнитудой 5 в 00:11 UTC (03:11 по Москве). По их данным, очаги землетрясений находились на глубине 8 и 19 км соответственно.