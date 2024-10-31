Безработица в еврозоне в сентябре составила рекордно низкие 6,3%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Безработица в еврозоне в сентябре составила минимальные за всю историю подсчетов 6,3%. Об этом сообщило статистическое управление Европейского союза.

Августовский показатель пересмотрен с 6,4% до 6,3%. По данным Trading Economics, аналитики ожидали безработицу в прошлом месяце на уровне 6,4%.

В сентябре 2023 года безработица в еврозоне была на уровне 6,6%.

Количество безработных в регионе в минувшем месяце выросло на 13 тыс. по сравнению с августом, до 10,884 млн.

Безработица среди молодежи (население до 25 лет) повысилась до 14,4% с пересмотренных вверх 14,3% месяцем ранее.

Самый низкий уровень безработицы среди крупнейших государств еврозоны был зафиксирован в Германии (3,5%, как и месяцем ранее), самый высокий – в Испании (11,2%, снизился на 0,1 процентного пункта). Во Франции безработица в сентябре повысилась на 0,1 п.п. и составила 7,6%, в Италии – осталась неизменной на уровне 6,1%.

В целом в Европейском союзе безработица в прошлом месяце составила 5,9%, как и в августе.