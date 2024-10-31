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В Эстонии женский монастырь отказался выходить из подчинения РПЦ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Успенский ставропигиальный женский монастырь в Эстонии отказался выходить из подчинения Московскому патриархату по юридическим причинам. Письмо настоятельницы Пюхтицкого монастыря игуменьи Филареты главе МВД Эстонии Лаури Ляэнеметсу опубликовано на сайте обители.

"...Согласно пункту 18.10 Устава РПЦ, в случае произвольного принятия монастырем нелегитимного решения о выходе из иерархической структуры РПЦ и ее юрисдикции, монастырь будет лишен членства в РПЦ, что приведет к роспуску монастыря как религиозной организации. Положение устава РПЦ распространяется и на монастырь Пюхтица", - сказано в письме.

Кроме того, настоятельница напомнила высказывания главы МВД республики о том, что у Эстонии нет претензий к деятельности самого монастыря.

Игуменья отметила, что ни сам монастырь, ни его органы не имеют права обращаться к патриарху с просьбой отречься от своего ставропигиального статуса, и предложила эстонскому МВД самостоятельно обратиться к предстоятелю РПЦ с этим вопросом.

24 октября Ляэнеметс сообщил о разработанной в МВД поправке к закону о церквях и приходах. В поправке предлагается законодательно запретить деятельность в республике церквей и приходов, связанных с РПЦ, за поддержку СВО.

МВД РПЦ Эстония Пюхтица Лаури Ляэнеметс
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