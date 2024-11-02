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В Эстонии из-за шторма без электричества остались около 11 тыс. человек

Нарушено паромное сообщение с островом Хийумаа

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Эстонии штормовой ветер оставил в пятницу вечером без электричества около 11 тыс. клиентов энергетической компании Elektrilevi.

Как сообщила компания, на 22 часа (23 часа по по Москве) больше всего, около 3 тыс. потребителей, остались без электричества в Пярнуском уезде. На острове Сааремаа пострадали 1,6 тыс. потребителей, на острове Хийумаа - более 1,2 тыс.

Для устранения неисправностей на работу вызваны дополнительные бригады.

Elektrilevi предупредило, что шторм может не стихнуть в выходные и ожидаются перебои с подачей электричества, прежде всего, на западном побережье.

Сильный ветер и стремительный подъем уровня воды прервал и паромное сообщение с островом Хийумаа.

Агентство окружающей среды выпустило штормовое предупреждение для всей Эстонии. По его данным, в некоторых местах ветер может достигать 30 м/с.

Сааремаа Эстония Пярнуский уезд
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