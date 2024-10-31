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Порядка 4 млрд руб. планируют выделить для союзной группировки войск в Белоруссии

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - На тыловое обеспечение союзной группировки войск в Белоруссии планируется выделить 4 млрд российских рублей, сообщил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

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"Сейчас работают две новые программы с прогнозом на выделение 4 млрд рублей по обеспечению инфраструктурной достаточности и тылового обеспечения единой войсковой группировки сил и средств на территории республики Беларусь", - цитирует агентство БелТА слова Мезенцева на конференции по евразийской безопасности в Минске.

Он добавил, что на вопросы обороны и безопасности из союзного бюджета на протяжении ряда лет выделяются значительные суммы. В частности, уточнил Мезенцев, ранее было выделено более 5,5 млрд российских рублей на исполнение шести оборонных программ.

Союзное государство Белоруссия Дмитрий Мезенцев
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