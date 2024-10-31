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Estee Lauder завершила I финквартал с чистым убытком и дала слабый прогноз

Estee Lauder завершила I финквартал с чистым убытком и дала слабый прогноз
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Cos. завершил первый квартал 2025 финансового года с чистым убытком и дала слабый прогноз на текущий период.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в июле-сентябре составил $156 млн, или 43 цента в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $31 млн, или 9 центов в расчете на акцию, за аналогичный период прошлого года. Между тем скорректированная прибыль повысилась до 12 центов с 11 центов на бумагу.

Выручка сократилась на 4,5% до $3,36 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали скорректированную прибыль на уровне 9 центов на акцию при выручке $3,37 млрд.

Продажи товаров по уходу за кожей в минувшем финквартале уменьшилась на 6,8% до $1,53 млрд (при ожидавшихся $1,58 млрд), декоративной косметики – на 2,3% до $1,04 млрд (на уровне прогноза). Между тем реализация средств по уходу за волосами снизилась на 6,1% и составила $139 млн, парфюмерии – на 0,9% до $630 млн.

Estee Lauder во втором финквартале планирует получить скорректированную прибыль в диапазоне 20-35 центов на акцию, при этом ожидая сокращения выручки на 6-8%. Эксперты прогнозировали рост на 0,1%.

Котировки бумаг Estee Lauder падают почти на 21% в ходе торгов в четверг. Рыночная стоимость компании с начала текущего года рухнула на 52% (до $31,3 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 20%.

Estee Lauder выпускает парфюмерные и косметические товары, включая товары под одноименным названием, а также под брендами Origins, Clinique, Tom Ford Beauty, Kilian Paris. География продаж охватывает около 150 стран, штат компании превышает 60 тыс. человек.

Estee Lauder
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