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Estee Lauder сократила квартальные дивиденды на 47%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Cos. сократил квартальные дивиденды на 47% - до 35 центов на акцию с 66 центов, сообщила пресс-служба компании.

Выплаты пройдут 16 декабря, закрытие реестра акционеров назначено на 29 ноября.

Дивидендная доходность акций Estee Lauder составит около 1,6% годовых, исходя из текущих котировок.

Цена акций компании в ходе предварительной сессии в пятницу снижается на 0,2%. Рыночная стоимость Estee Lauder с начала текущего года упала на 53% (до $24,8 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил около 20%.

Estee Lauder выпускает парфюмерные и косметические товары, включая товары под одноименным названием, а также под брендами Origins, Clinique, Tom Ford Beauty, Kilian Paris. География продаж охватывает около 150 стран, штат компании превышает 60 тысяч человек.

Estee Lauder США
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