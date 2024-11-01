Представители армии Израиля настаивают на заключении соглашений о прекращении огня в Газе и Ливане

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Начальник генштаба армии Израиля Герци Халеви и министр обороны страны Йоав Галлант усилили давление на премьер-министра Биньямина Нетаньяху, чтобы тот заключил соглашение о прекращении огня в секторе Газа, сообщает Jerusalem Post.

По данным издания, представители оборонного ведомства настаивают на соглашении и хотели бы "приблизиться к прекращению огня как в Газе, так и в Ливане, не веря, что военным путем можно добиться большего, также они разочарованны ежедневными потерями солдат".

Телеканал ABC News со ссылкой на осведомленного израильского чиновника сообщил, что в Ливане несколько дней проходили встречи на высоком уровне, где был достигнут значительный прогресс в переговорах о прекращении огня.

Телеканал CNN также приводит слова источника, знакомого с позицией израильского правительства.

"Существует желание прекратить войну в Ливане, пока мы еще впереди", - сказал источник.

Как сообщалось ранее, советник президента США Амос Хохштейн и советник президента США по ближневосточной тематике Бретт Макгурк прибыли в Израиль для обсуждения Ливана, сектора Газа, Ирана, израильских заложников и "других региональных вопросов".

Ранее Хохштейн был в Бейруте, где обсуждал соглашения между Израилем и "Хезболлой", на встречах шли интенсивные переговоры для заключения перемирия.

Премьер Ливана Наджиб Микати заявил, что "оптимистично настроен" в отношении прекращения огня между "Хезболлой" и Израилем в течение ближайших часов или дней.