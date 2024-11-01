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Израиль готов к ответу Ирана после недавних ударов по иранским военным объектам

Иран заявил о решении нанести ответный удар

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Израиль находится в состоянии готовности к удару со стороны Ирана в ответ на авиационные атаки на военные объекты Ирана в ночь на 26 октября, сообщает CNN со ссылкой на израильский военный источник.

Источник отметил, что в Израиле "все еще оценивают процесс принятия решений в Тегеране".

По его мнению, израильские удары по иранским объектам по производству ракет и установкам противовоздушной обороны "создали для Ирана дилемму", снизив его возможности защищаться от израильских ударов в будущем.

Ранее на этой неделе CNN со ссылкой на высокопоставленный источник сообщил, что Иран даст "решительный и болезненный" ответ на недавнее нападение Израиля. Источник не назвал дату ожидаемого нападения, но сказал, что оно, вероятно, произойдет до президентских выборов в США.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами заявил в эфире иранского телевидения в минувший четверг, что Израиль допустил ошибку, напав на Иран, и теперь "испытает на себе ответ", сообщает телеканал АВС.

Накануне портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что, по данным израильской разведки, Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю в ближайшие дни с территории Ирака.

Израиль Ирак Иран
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