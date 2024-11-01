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Бангкок подтвердил гибель четырех рабочих из Таиланда в Израиле из-за обстрела

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД Таиланда Марит Сангиампхонг в пятницу подтвердил гибель четырех подданных Таиланда на севере Израиля в результате ракетного обстрела со стороны ливанского шиитского движения "Хезболла", совершенного накануне.

"Я глубоко опечален известием о том, что четверо рабочих из Таиланда погибли и один получил ранения в результате ракетного обстрела вблизи населенного пункта Метула, расположенного недалеко от израильско-ливанской границы", - написал Сангиампхонг в соцсети X.

Глава МИД Таиланда добавил, что дал указание посольству страны в Тель-Авиве "оказать всестороннюю помощь раненым, а также семьям погибших и выразить им глубочайшие соболезнования в связи с их огромной утратой".

"Таиланд по-прежнему настоятельно призывает все стороны вернуться на путь мира во имя ни в чем не повинных гражданских лиц, которые серьезно пострадали в результате этого затянувшегося конфликта, который продолжает усугубляться ", - подчеркнул Сангиампхонг.

Накануне израильские власти сообщили о гибели пяти мирных жителей на севере страны вследствие ракетного обстрела "Хезболлы", нацеленного на окрестности Метулы. Помимо четырех подданных Таиланда, погиб израильский фермер.

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. ЦАХАЛ также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.

Таиланд Израиль Хезболла
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