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В Израиле в результате удара "Хезболлы" по яблоневому саду погибли пятеро

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - На севере Израиля неподалеку от Метулы в результате взрыва ракеты в яблоневом саде погибли пять человек, еще один тяжело ранен, сообщает The Times of Israel и Jerusalem Post. Издания считают, что ракету запустили боевики "Хезболлы".

Погибли люди, работавшие в саду в момент прилета. Это гражданин Израиля и четыре гражданина Таиланда, пишет Ha'aretz со ссылкой на главу муниципального совета. Пострадавший получил тяжелые ранения шрапнелью.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила только, что в окрестностях Метулы зафиксированы две ракеты, выпущенные из Ливана.

The Times of Israel отмечает, что в результате число мирных граждан, погибших в последнее время в результате эскалации конфликта с "Хезболлой", достигло 37.

Хроника 07 октября 2023 года – 31 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Ливан Таиланд Израиль Метула Хезболла
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