Лавров в пятницу проведет переговоры с главой МИД КНДР

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи в пятницу проведут переговоры в Москве, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Сегодня в Москве пройдут переговоры глав России и КНДР. Свою коллегу Сергей Лавров приветствовал букетом цветов", - написала он в своем телеграм-канале.

"Встреча началась на Ярославском вокзале, где была открыта мемориальная доска по случаю визита в 1949 в СССР Ким Ир Сена. Затем общение продолжится в Особняке МИД", - добавила Захарова.