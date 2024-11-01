Глава МИД РФ заявил о тесных контактах военных и служб безопасности России и КНДР

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Между военными РФ и КНДР и по линии служб безопасности налажены очень тесные контакты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Налажены очень тесные контакты между военными двух стран и по линии служб безопасности. Это тоже позволяется решать практически значимые и важные для безопасности ваших и наших граждан задачи", - сказал он в пятницу в Москве, открывая встречу со своей северокорейской коллегой Цой Хон Си.