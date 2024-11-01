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Глава МИД КНДР заявила о готовности страны помогать РФ в украинском конфликте

Глава МИД КНДР заявила о готовности страны помогать РФ в украинском конфликте
Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что Пхеньян готов оказывать поддержку и помощь России в украинском конфликте.

"Еще раз заверяем, что до победного дня мы всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами", - сказала Цой Сон Хи на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"С самого начала специальной военной операции председатель КНДР Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядывались, неизменно и мощно поддерживали, оказывали помощь российской армии и российскому народу", - заявила глава МИД КНДР.

Она отметила, что США и страны Запада, поставляя Киеву вооружения, "тем самым пытаются долгосрочно вести войну на Украине против России".

Запад Ким Чен Ын Цой Сон Хи МИД Сергей Лавров
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