Президенты Южной Кореи и Украины осудили военное сотрудничество России и КНДР

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и лидер Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре подвергли критике сотрудничество России и КНДР в военной области, передает агентство "Ренхап" со ссылкой на офис южнокорейского президента.

"Лидеры самым решительным образом осудили незаконное военное сотрудничество Северной Кореи и России, включая поставки оружия и развертывание войск, и согласились продолжать стратегические консультации для совместного ответа", - сказано в пресс-релизе.

Юн Сок Ёль пообещал не оставлять без внимания военные связи Москвы и Пхеньяна, принимать "поэтапные меры" в ответ на растущие угрозы в сфере безопасности. Президент также утверждал, что "Северная Корея предпринимает беспрецедентные и опасные шаги, отправив силы спецназначения в Россию". Он выразил тревогу в связи с тем, что в ответ Москва может передать важные военные технологии Пхеньяну.

Ранее Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что КНДР отправляет в Россию военных для участия в конфликте на Украине.