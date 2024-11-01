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Американцы считают, что Харрис лучше защитит демократию, а Трамп - обеспечит безопасность США

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Большинство американцев придерживаются мнения, что кандидат от демократов Камала Харрис сможет лучше, чем ее соперник по президентской гонке, республиканец Дональд Трамп, "защитить демократию", свидетельствует опрос компании Gallup.

Согласно опубликованным в пятницу данным исследования, 52% респондентов считают, что Харрис справится с этой задачей лучше Трампа. 44% придерживаются противоположного мнения. Остальные 4% ответили, что не знают или не видят разницы в подходах двух кандидатов.

При этом, по мнению большинства (53%) опрошенных, Трамп лучше, чем Харрис, обеспечит безопасность США. В способность Харрис решить эту проблему верят 45%.

У респондентов также спросили, кто из кандидатов сможет лучше уменьшить число конфликтов в мире. 49% считают, что это сделает Харрис, 47% - что Трамп. Еще 3% заявили, что кандидаты сделают это одинаково. Остальные воздержались от оценки.

Опрос проводился 14-27 октября. В нем приняли участие около 1 тыс. зарегистрированных в США избирателей.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

США Камала Харрис Дональд Трамп
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