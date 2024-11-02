Власти штата Вашингтон привлекут Нацгвардию к обеспечению безопасности выборов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли распорядился привести в состояние готовности служащих Нацгвардии штата в связи с президентскими выборами США 5 ноября, сообщает NBC.

"Активизация ее служащих - мера предосторожности после недавних предупреждений министерства внутренней безопасности об угрозах против инфраструктуры выборов или инцидентов вроде поджога урн для голосования на юго-западе штата", - отмечает телеканал.

Иснли предписал командующему Нацгвардией штата определить, сколько ее служащих потребуется для поддержания правопорядка. Они будут выполнять обязанности с 4 по 7 ноября. В случае необходимости нацгвардейцев задействуют для помощи местным органам правопорядка.

Губернатор напомнил, что ранее сотни бюллетеней оказались повреждены или сгорели, когда в городе Ванкувер подожгли урну для голосования.

СМИ напоминают, что согласно опросам общественного мнения, в этом штате вице-президент США демократ Камала Харрис должна легко победить экс-президента республиканца Дональда Трампа.

По информации Университета Флорида, в США досрочно проголосовали уже 70 млн человек.