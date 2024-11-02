Власти штата Вашингтон привлекут Нацгвардию к обеспечению безопасности выборов
Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли распорядился привести в состояние готовности служащих Нацгвардии штата в связи с президентскими выборами США 5 ноября, сообщает NBC.
"Активизация ее служащих - мера предосторожности после недавних предупреждений министерства внутренней безопасности об угрозах против инфраструктуры выборов или инцидентов вроде поджога урн для голосования на юго-западе штата", - отмечает телеканал.
Иснли предписал командующему Нацгвардией штата определить, сколько ее служащих потребуется для поддержания правопорядка. Они будут выполнять обязанности с 4 по 7 ноября. В случае необходимости нацгвардейцев задействуют для помощи местным органам правопорядка.
Губернатор напомнил, что ранее сотни бюллетеней оказались повреждены или сгорели, когда в городе Ванкувер подожгли урну для голосования.
СМИ напоминают, что согласно опросам общественного мнения, в этом штате вице-президент США демократ Камала Харрис должна легко победить экс-президента республиканца Дональда Трампа.
По информации Университета Флорида, в США досрочно проголосовали уже 70 млн человек.