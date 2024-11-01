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В сербском городе Нови Сад при обрушении козырька здания вокзала погибли люди

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Не менее восьми человек погибли в результате обрушения козырька на здании железнодорожного вокзала в сербском городе Нови Сад, сообщает в пятницу телеканал RTS

По его данным, много людей получили травмы, их число не уточняется. Двое госпитализированы, состояние одного пострадавшего - тяжелое.

Медицинские учреждения Нови Сада обратились за содействием к донорам, поскольку пострадавшим может потребоваться переливание крови.

По словам главы МВД Сербии Ивицы Дачича, на месте происшествия продолжается спасательная операция.

Согласно первоначальным данным, на месте обрушения велись работы по реконструкции.

Железнодорожное сообщение через вокзал Нови Сада приостановлено.

Нови Сад Сербия
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