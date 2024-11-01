До 11 выросло число жертв обрушения части кровли на вокзале в сербском Нови Саде

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Не менее 11 человек погибли в результате обрушения козырька на здании железнодорожного вокзала в сербском городе Нови Сад, сообщает в пятницу телеканал РТС.

"Это число погибших точно не окончательное" - заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич.

По данным телеканала, много людей получили травмы, их число не уточняется. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Власти города объявили трехдневный траур. Кроме того, 2 ноября объявлен однодневный национальный траур.

Согласно предварительным данным, на месте обрушения проводились работы по реконструкции.

Железнодорожное сообщение через вокзал Нови Сада приостановлено.