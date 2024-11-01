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В ЦАХАЛ заявили, что ликвидировали члена политбюро ХАМАС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля в пятницу в ходе авиаудара по югу сектора Газа ликвидировала члена политбюро группировки ХАМАС, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

В израильской армии отметили, что убит Изз ад-Дин Кассаб, который в ХАМАС курировал внутрипалестинские темы.

"Кассаб играл важную роль в руководстве ХАМАС и отвечал за организацию стратегических и военных отношений с другими группировками в секторе Газа", - приводит The Times of Israel выдержки из заявления армии.

Хроника 07 октября 2023 года – 01 ноября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС ЦАХАЛ сектор Газа
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