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Что случилось этой ночью: суббота, 2 ноября

Открытие формы регистрации пабликов на Госуслугах, новый транш военной помощи Киеву от США, ликвидирован член политбюро ЦАХАЛ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Форма регистрации крупных каналов и пабликов открылась на Госуслугах. Она предполагается для страниц с более 10 тысяч пользователей.

- Пентагон объявил о транше военной помощи для Украины в $425 млн. В пакет помощи, в частности, вошли дополнительные ракеты для зенитных ракетных комплексов NASAMS.

- В ЦАХАЛ заявили, что ликвидировали члена политбюро ХАМАС. Он отвечал за организацию стратегических и военных отношений с другими группировками в секторе Газа.

- Более 50 человек погибли в Ливане в результате ударов Израиля. В то же время, более 10 человек пострадали при обстреле центрального округа Израиля от ракет запущенных со стороны Ливана.

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