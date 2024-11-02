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США закроют для судов морской район близ ракетного полигона в Тихом океане

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты закрывают на период с 6 по 10 ноября пять районов в Тихом океане, в том числе в зоне ракетного полигона, следует из международного предупреждения для мореплавателей HYDROPAC 3405/24.

В предупреждении говорится об "опасной активности" в этих районах. Согласно указанным координатам, траектория вероятного полета ракеты будет проходить с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии до района тихоокеанского полигона, расположенного вблизи атолла Кваджалейн (Маршалловы острова).

По данным американских экспертов, речь идет об очередном испытании межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Такие испытательные пуски на дальность примерно 6,8 тыс. км проводятся до четырех раз в год и планируются заблаговременно.

Minuteman III с дальностью действия 12 тыс. км является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.

На данный момент Соединенные Штаты располагают 400 такими ракетами, каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок. Эти МБР находятся на боевом дежурстве в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи авиабазы Малстром в штате Монтана в составе 341-го ракетного крыла, авиабазы Уоррен в штате Вайоминг в составе 90-го ракетного крыла и авиабазы Майнот в штате Северная Дакота в составе 91-го ракетного крыла.

США Тихий океан Кваджалейн Minuteman III Калифорния
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