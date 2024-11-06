При тестовом пуске американская МБР несла несколько невооруженных боеголовок

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В ходе испытательного пуска американская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Minuteman III несла разделяющуюся головную часть с несколькими невооруженными блоками индивидуального наведения, сообщило Командование глобального удара США.

Команда на пуск МБР с шахтной пусковой установки на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии была дана с борта воздушного командного пункта - самолета E-6B Mercury.

Пуск МБР был осуществлен в 23:01 по времени Тихоокеанского побережья США (в среду в 10:01 по Москве).

Как указало Командование глобальных ударов ВВС США, испытательный пуск невооруженной МБР, который является плановым, проводился для проверки готовности и эффективности средств американских ядерных сил сдерживания.

Траектория полета ракеты проходила с базы Ванденберг до района тихоокеанского полигона, расположенного вблизи атолла Кваджалейн (Маршалловы острова). Дальность полета составила примерно 6,8 тысячи км.

Такие испытания проводятся до четырех раз в год и планируются заблаговременно.

Ранее в американском военном ведомстве сообщили, что США заранее уведомили Россию о предстоящем пуске.

Minuteman III с дальностью действия 12 тысяч км является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.

На данный момент Соединенные Штаты располагают 400 такими ракетами, каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок. Эти МБР находятся на боевом дежурстве в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи авиабазы Малстром в штате Монтана в составе 341-го ракетного крыла, авиабазы Уоррен в штате Вайоминг в составе 90-го ракетного крыла и авиабазы Майнот в штате Северная Дакота в составе 91-го ракетного крыла.