Поиск

При тестовом пуске американская МБР несла несколько невооруженных боеголовок

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В ходе испытательного пуска американская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Minuteman III несла разделяющуюся головную часть с несколькими невооруженными блоками индивидуального наведения, сообщило Командование глобального удара США.

Команда на пуск МБР с шахтной пусковой установки на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии была дана с борта воздушного командного пункта - самолета E-6B Mercury.

Пуск МБР был осуществлен в 23:01 по времени Тихоокеанского побережья США (в среду в 10:01 по Москве).

Как указало Командование глобальных ударов ВВС США, испытательный пуск невооруженной МБР, который является плановым, проводился для проверки готовности и эффективности средств американских ядерных сил сдерживания.

Траектория полета ракеты проходила с базы Ванденберг до района тихоокеанского полигона, расположенного вблизи атолла Кваджалейн (Маршалловы острова). Дальность полета составила примерно 6,8 тысячи км.

Такие испытания проводятся до четырех раз в год и планируются заблаговременно.

Ранее в американском военном ведомстве сообщили, что США заранее уведомили Россию о предстоящем пуске.

Minuteman III с дальностью действия 12 тысяч км является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.

На данный момент Соединенные Штаты располагают 400 такими ракетами, каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок. Эти МБР находятся на боевом дежурстве в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи авиабазы Малстром в штате Монтана в составе 341-го ракетного крыла, авиабазы Уоррен в штате Вайоминг в составе 90-го ракетного крыла и авиабазы Майнот в штате Северная Дакота в составе 91-го ракетного крыла.

ВВС США США Северная Дакота Minuteman III
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Харрис намерена позвонить Трампу и признать свое поражение на выборах

Харрис намерена позвонить Трампу и признать свое поражение на выборах

Песков объяснил важность итогов президентских выборов в США

Песков объяснил важность итогов президентских выборов в США

В ЕК считают преждевременными прогнозы отношений ЕС с администрацией Трампа

Инаугурацию Трампа запланировали на 20 января

США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Пекин после сообщений о победе Трампа заявил, что выступает за мирное сосуществование

Республиканцы близки к сохранению большинства в Палате представителей

Республиканцы близки к сохранению большинства в Палате представителей

Мировые лидеры начали поздравлять Трампа, выражая надежду на сотрудничество

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине еще на 90 дней

Трамп заявил, что считает своей целью прекращение войн в мире

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });