Политики Европы поздравляют Санду с победой на выборах президента Молдавии

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Европейские лидеры поздравили Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии, которую она одержала в воскресенье во втором туре выборов.

"Требуется редкая сила, чтобы преодолеть трудности, с которыми вы столкнулись на этих выборах. Я надеюсь на продолжение работы с вами во имя европейского будущего для Молдовы и ее народа", - написала в социальной сети X председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

С избранием на пост президента Молдавии Санду поздравил и президент Франции Эммануэль Макрон, заявив, что демократия "одержала верх над всеми вмешательствами и маневрами".

Премьер-министр Польши Дональд Туск написал в сети Х, что действующий президент Молдавии смогла одержать победу против "фаворита Москвы", несмотря на "агрессивное и масштабное вмешательство России в президентские выборы". Польский премьер выразил надежду, что эта тенденция сохранится и в других странах "в ближайшие дни и месяцы".

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку отметил, что победа проевропейского президента - "ясное доказательство воли народа Молдавии защищать демократию и обеспечить себе путь к вступлению в ЕС".

Как сообщалось, Санду одержала победу во втором туре выборов президента. По предварительным данным, опубликованным в понедельник утром на сайте Центральной избирательной комиссии, она набрала 55,41% голосов избирателей, а ее соперник, бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло - 44,59% голосов. К утру понедельника подсчитано 99,86% протоколов для голосования.

Согласно этим данным, в выборах приняли участие 1 679 293 граждан Молдавии, что составляет 54,31% избирателей, включенных в списки для голосования. За Санду проголосовало 930 512 избирателей, за Стояногло - 748 781 избиратель.