Санду побеждает на выборах президента Молдавии с результатом 55,41%

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Действующий президент Молдавии Майя Санду одержала победу во втором туре выборов президента, который состоялся 3 ноября.

По предварительным данным, опубликованным на сайте Центральной избирательной комиссии, она набрала 55,41% голосов избирателей, а ее оппонент - бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло - 44,59% голосов.

К утру понедельника подсчитано 99,86% протоколов для голосования. Не подсчитаны голоса с трех избирательных участков в США.

Согласно этим данным, в выборах приняли участие 1 679 293 граждан Молдавии, что составляет 54,31% избирателей, включенных в списки для голосования. За Санду проголосовали 930 512 избирателей, за Стояногло - 748 781 избиратель.

Александр Стоянонгло, который баллотировался от оппозиционной Партии социалистов, еще в воскресенье вечером признал поражение, поблагодарив избирателей за поддержку.

При этом, Санду проиграла выборы на территории Молдавии, набрав 48,81% голосов против 51,19% Стояногло. В Гагаузской автономии Стоянонгло (гагауз по национальности) набрал 97% голосов, за него также проголосовали почти 80% принявших участие в выборах жителей Приднестровского региона. На 30 избирательных участках, открытых для жителей левобережья Днестра на правом берегу, проголосовали более 26 тыс. избирателей.

Санду выиграла выборы с большим отрывом благодаря голосованию за рубежом. На 231 участке за рубежом проголосовали 328 877 избирателей, что составляет более 20% от общего количества избирателей. Это - абсолютный рекорд участия в выборах граждан Молдавии за рубежом. На участках за рубежом Санду получила более 270 тыс. голосов избирателей - почти 83% проголосовавших.

Майя Санду обязалась "быть президентом для всех". Об этом она заявила на брифинге в ночь на понедельник, когда стало ясно, что она одержала победу.