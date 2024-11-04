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КНДР возвела земляные холмы на разрушенных дорогах, ведущих в Южную Корею

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Северная Корея насыпала 11-метровые земляные холмы на месте взорванных ранее участках дорог Кенги и Донхэ, соединяющих страну с Южной Кореей, сообщают в понедельник южнокорейские СМИ.

По данным южнокорейских военных, для этих целей было задействовано около 300-400 рабочих. При этом с южной стороны насыпей северокорейцы также оборудовали противотанковые бетонные рвы, а на сами холмы посадили деревья.

Оба рва в длину достигают около 160 метров, ров на дороге Донхэ уходит вглубь на 5 метров, на Кенги - на 3 метра.

Ранее сообщалось, что Северная Корея строит неопознанные сооружения на дороге Донхэ.

В октябре КНДР взорвала со своей стороны участки дорог, ведущих в Южную Корею.

Ранее Генштаб армии КНДР предупредил, что с 9 октября перекроет все автомобильные и железные дороги, связанные с Южной Кореей.

КНДР
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