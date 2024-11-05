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КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны Японии сообщило о возможном пуске баллистической ракеты с территории Северной Кореи, передает японский телеканал NHK.

Военное ведомство занимается анализом данных, сообщает телеканал.

Между тем Береговая охрана Японии призвала находящиеся в море суда пристально следить за поступающей информацией.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи также сообщил о возможном пуске северокорейской ракеты.

КНДР Япония
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