Почти 80 млн человек досрочно проголосовали на выборах в США

Досрочное голосование в Северной Калифорнии Фото: Nathan Posner/Anadolu via Getty Images

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Более 76 млн американцев уже приняли участие в досрочном голосовании и голосовании по почте, сообщает в понедельник NBC News.

По данным телеканала на 08:00 понедельника (16:00 по Москве), более 76,1 млн человек уже отдали свои голоса на выборах президента. Отмечается, что 55% сделали это на участках, 45% - по почте.

Также NBC News отмечает, что среди голосовавших 41% являются зарегистрированными избирателями с демократическими взглядами, 39% - с республиканскими. Оставшиеся 20% придерживаются иных политических взглядов.

53% проголосовавших являются женщинами, 44% - мужчинами, информации об оставшихся 3% нет.

Также выяснилось, что досрочно голосуют преимущественно пожилые американцы: 40% проголосовавших старше 60 лет, еще 27% находятся в возрасте от 50 до 64 лет.

Выборы президента США состоятся 5 ноября.