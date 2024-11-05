Нацгвардия США приведена в боевую готовность для пресечения насилия во время выборов

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Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Подразделения национальной гвардии и правоохранительные органы в нескольких американских штатах приведены в состояние боевой готовности, чтобы противостоять насилию со стороны экстремистских группировок, недовольных результатами выборов президента, которые стартуют во вторник, сообщает порта Axios.

По оценке портала "это важно, поскольку правые группировки, поддерживающие бывшего президента Дональда Трампа (кандидат в главы государства от республиканцев - ИФ), призывают пользователей таких платформ, как Telegram следить за опросами и оспаривать результаты, неблагоприятные для Трампа, что вызывает опасения по поводу хаоса на избирательных участках".

Так, в местах голосования повышается уровень безопасности, иногда устанавливаются бетонные барьеры, дополнительные ограждения. Некоторые избирательные участки, в том числе в семи штатах, в которых, по мнению портала, "будет, возможно, решаться исход выборов", установили пуленепробиваемые стекла, тревожные кнопки или системы видеонаблюдения, чтобы защитить персонал от возможного насилия. Работники избирательных участков также прошли обучение по деэскалации ситуации, которое поможет им реагировать на возможные угрозы в ночь выборов, говорится в сообщении.

Axios обращает внимание, что повышенные меры безопасности принимаются в штатах Вашингтон и Орегон, где ранее в результате поджога урн для голосования были повреждены или уничтожены сотни избирательных бюллетеней.

В штатах Колорадо и Коннектикут были введены жесткие меры по обеспечению кибербезопасности, в Айове осуществляется круглосуточный мониторинг угроз. Госсекретарь штата Аризона Эдриан Фонтес на прошлой неделе заявил, что он регулярно носит пуленепробиваемый жилет из-за угроз со стороны критиков проводимой им подготовки к выборам.

В Вашингтоне вокруг Белого дома, Капитолия и военно-морской обсерватории, где живет кандидат от демократов вице-президент Камала Харрис, были установлены возведены специальные ограждения, информирует портал.