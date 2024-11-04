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Грета Тунберг пришла на митинг оппозиции в Тбилиси

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Шведская экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к протестующим в Тбилиси, которые требуют назначения в Грузии новых парламентских выборов.

"Я здесь, чтобы выразить поддержку всем активистам и гражданам, которые выходят на защиту своих фундаментальных прав, таких как свобода, справедливость и демократия", - сказала журналистам Тунберг, которая стоит вместе со сторонниками грузинской оппозиции на акции в Тбилиси.

"Это возмутительное развитие, авторитарное развитие, которое происходит сейчас в Грузии, и я очень уважаю людей, которые снова и снова заполняют улицы и используют свое право на демонстрации, чтобы выразить свое недовольство текущей ситуацией, несмотря на угнетение", - отметила шведка.

Грета Тунберг Грузия
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