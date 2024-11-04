СМИ сообщили о возможных опасностях, грозящих сотрудникам избиркомов в США

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники избирательных комиссий в США могут подвергнуться различным угрозам во время президентских выборов 5 ноября, сообщает в понедельник ABC News со ссылкой на документ бюро разведки, поступивший в полицию Нью-Йорка.

"Возможные угрозы в день выборов включают риск физического насилия и дезинформации со стороны иностранных правительств. Потенциальные цели включают сотрудников избирательных комиссий и чиновников, предвыборные штабы, а также объекты, связанные с голосованием", - информирует телеканал.

Согласно документу, сотрудники избиркомов могут подвергнуться нападению и получить "подозрительную посылку", также власти опасаются избиений, поджогов, уничтожения имущества и кибератак.

Полиция Нью-Йорка со ссылкой на сентябрьский отчет Минюста США сообщает, что в период с апреля 2024 года ФБР зарегистрировало более 2 тыс. угроз в адрес сотрудников избирательных комиссий и инициировало по меньшей мере сотню расследований, в результате которых более чем 20 лицам предъявили обвинения.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Кандидатом от Демократической партии является вице-президент США Камала Харрис, от Республиканской - экс-президент Дональд Трамп.