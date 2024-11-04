Поиск

СМИ сообщили о возможных опасностях, грозящих сотрудникам избиркомов в США

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники избирательных комиссий в США могут подвергнуться различным угрозам во время президентских выборов 5 ноября, сообщает в понедельник ABC News со ссылкой на документ бюро разведки, поступивший в полицию Нью-Йорка.

"Возможные угрозы в день выборов включают риск физического насилия и дезинформации со стороны иностранных правительств. Потенциальные цели включают сотрудников избирательных комиссий и чиновников, предвыборные штабы, а также объекты, связанные с голосованием", - информирует телеканал.

Согласно документу, сотрудники избиркомов могут подвергнуться нападению и получить "подозрительную посылку", также власти опасаются избиений, поджогов, уничтожения имущества и кибератак.

Полиция Нью-Йорка со ссылкой на сентябрьский отчет Минюста США сообщает, что в период с апреля 2024 года ФБР зарегистрировало более 2 тыс. угроз в адрес сотрудников избирательных комиссий и инициировало по меньшей мере сотню расследований, в результате которых более чем 20 лицам предъявили обвинения.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Кандидатом от Демократической партии является вице-президент США Камала Харрис, от Республиканской - экс-президент Дональд Трамп.

Дональд Трамп Камала Харрис Нью-Йорк США ФБР Минюст
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В США во вторник пройдут выборы президента

Харрис немного опережает Трампа накануне выборов

Харрис немного опережает Трампа накануне выборов

Акция протеста в Тбилиси завершилась шествием и кратковременным перекрытием улиц

МИД РФ назвал выборы в Молдавии самыми недемократичными за годы независимости

Венгрия продлила режим ЧС до мая 2025 года

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Путин в Кремле принял министра иностранных дел КНДР

Почти 80 млн человек досрочно проголосовали на выборах в США

Почти 80 млн человек досрочно проголосовали на выборах в США

Санду выиграла выборы президента Молдавии во втором туре, набрав 55,33% голосов

Генпрокуратура в Германии прекратила дело по подозрению Усманова в отмывании средств

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });